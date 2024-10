Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

LAHNSTEIN – Viele Verstöße bei Verkehrskontrolle in Lahnstein

Dienstagvormittag führte die Polizei Lahnstein eine stationäre Verkehrskontrolle in der Johannisstraße in Lahnstein durch. Dabei konnten in nur zwei Stunden vier Fahrzeugführer festgestellt werden, die verbotswidrig ein Mobiltelefon genutzt haben, vier Insassen, die keinen Sicherheitsgurt trugen und ein Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem keinen Führerschein besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Alle anderen erwartet ein Buß- bzw. Verwarngeld. Die Polizei Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an. Quelle: Polizei