Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

VERSCHEID – Verkehrsunfallflucht auf der K 90 bei Verscheid

Dienstag ereignete sich um 13:50 Uhr auf der Kreisstraße 90 zwischen Wüscheid und Verscheid eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr die Kreisstraße in Richtung Verscheid. In einer Rechtskurve verstieß er / sie gegen das Rechtsfahrgebot und geriet auf die Gegenfahrspur. Trotz eines Ausweichmanövers der entgegenkommenden PKW-Fahrerin kam es zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei