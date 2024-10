Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Radschrauben an Pkw gelöst

Dienstag, 08. Oktober 2024, wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 09.20 Uhr in Altenkirchen, auf dem Parkplatz Glockenspitze, ein geparktes Fahrzeug angegangen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei lösten Unbekannte an einem Rad eines Skoda Octavia alle fünf Schrauben. Der Fahrer bemerkte diesen Umstand kurz nach Fahrtantritt rechtzeitig, sodass es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei