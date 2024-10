Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

HÖHFRÖSCHEN – Verkehrsunfall auf der L 474 – Pferd tödlich verletzt

Mittwochmorgen kam es auf der L 474 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Höhfröschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Pferd. Durch die Kollision wurde das Pferd tödlich verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden, in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme sowie den anschließenden Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Quelle undFoto: Polizei