Veröffentlicht am 26. Oktober 2024 von wwa

WIEHL-BIELSTEIN – Chorkonzerte mit Komponistenjubiläen

Der Projektchor CHORZEIT der Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V., der Chor´72 Dieringhausen und das Vokalensemble A CAPPELLA, Köln stellen unter der Leitung von Dirk van Betteray ein Programm mit geistlichen Werken von Komponisten vor, die im Jahr 2024 ein Jubiläum feiern. Unter dem Titel „Adoramus te, Christe“ (Wir beten dich an, Christus!) erklingen Werke von Bruckner, Puccini, Smetana, Holst, Fauré, Poulenc, Jenkins u.a. Neben den Chören und Dirk van Betteray an der Orgel wirkt ein Streichquartett mit Anne Jurzok und Helene Lischke (Violine), Gerit Rupe-Kuchejda (Viola) und Martin Klaas (Violoncello) mit.

Das Programm erklingt am Allerheiligentag, Freitag, 1. November 2024 um 18.00 Uhr in der St. Bonifatiuskirche in Wiehl-Bielstein (Florastraße) sowie am Allerseelentag, Samstag, 2. November um 18.30 Uhr in St. Gertrud Morsbach (Heinrich-Halberstadt-Weg). In Bielstein ist das Programm rein konzertant. In Morsbach werden einige Werke des Programms um 18.30 Uhr in der Hl. Messe musiziert. Die weiteren Stücke erklingen konzertant im Anschluss an die Hl. Messe, die als lateinisches Choralamt gefeiert wird unter zusätzlicher Mitwirkung des Holper Kirchenchores. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, Spenden zur Finanzierung der Kirchenmusik sind herzlich willkommen.