Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Engerser Landstraße vom 11. bis 15. Oktober gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten am Bahnübergang auf der Engerser Landstraße kommt es in Neuwied von Freitag, 11., bis Dienstag, 15. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen. Die Engerser Landstraße wird in diesem Zeitraum auf Höhe der Kreuzung der Bahnschienen zwischen Baumschulenweg und Bogenstraße in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Der fließende Verkehr wird über die Blücherstraße, Allensteiner Straße sowie die B256 umgeleitet, Fußgänger, Radfahrer und Kleinkrafträder können die Baustelle über die Bogenstraße, Hafenstraße und den Baumschulenweg umgehen. Um die Arbeiten an der starkfrequentierten Hauptverkehrsachse zügig abzuschließen, wird auch nachts gearbeitet. Für unmittelbare Anwohner kann es zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen, die durch lärmmindernde Maßnahmen aber auf ein Minimum reduziert werden soll.