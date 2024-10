Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Ein Urgestein des Privatfernsehens wird 80: Medienanstalt Rheinland-Pfalz gratuliert Jürgen Doetz

Jürgen Doetz, erster Geschäftsführer von PKS, später Sat.1, feiert am 9. Oktober 2024 seinen 80. Geburtstag. Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz gratuliert dem Urgestein des privaten Rundfunks in Deutschland.

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt RLP: „Im Namen der Versammlung der Medienanstalt Rheinland-Pfalz gratuliere ich Jürgen Doetz ganz herzlich zum 80. Geburtstag. Sein faktenreicher und scharfsinniger Vortrag auf unserer Klausurtagung im Frühjahr über die Geschichte des privaten Rundfunks der vergangenen 40 Jahre hat unser Gremium tief beeindruckt. Für die Zukunft wünsche ich Jürgen Doetz alles erdenklich Gute.“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, würdigt Doetz Lebenswerk: „Jürgen Doetz ist die bestimmende Figur des deutschen Privatfernsehens – die Hälfte seines Lebens hat er dem privaten Rundfunk in Deutschland gewidmet. Ohne ihn wäre der Urknall 1984 in Ludwigshafen und die bedeutsame Entwicklung des privaten Rundfunks zur zweiten Säule unseres Mediensystems nicht möglich gewesen.“

Auf der Klausurtagung der Versammlung der Medienanstalt RLP am 16. Mai hatte Doetz den Wert des Journalismus für die Demokratie herausgestellt und eine Brücke vom Urknall des Privatfernsehens in Ludwigshafen am Rhein bis zu den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen geschlagen. Mit Blick auf das Jubiläum „40 Jahre privater Rundfunk“ hielt Doetz ein leidenschaftliches Plädoyer für die duale Medienordnung in Deutschland.