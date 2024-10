Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

BETZDORF – Die Gäste sind der Star des Abends – „Betzdorf sucht den Superstar“

Als in der Betzdorfer Kultkneipe „Linde“ die erste Karaoke-Show stattfand, stand schon nach kurzer Zeit fest, dass das nicht der letzte Abend war, bei dem die Gäste die absoluten Superstars waren. Nun ist es am wieder so weit: Am 25. Oktober heißt es in der Schankwirtschaft im Betzdorfer Klosterhof wieder „Betzdorf sucht den Superstar“.

Jeder, der Lust hat, kann mitmachen und findet in einem Fundus von rund 60.000 Songs aus allen Musikrichtungen, auch seinen Titel, mit dem er sich ans Mikro traut. „Beim ersten Mal waren wir vom Ansturm der Gäste echt überrascht – wir sind ganz schön ins Schwitzen geraten“ gibt Lindewirt Florian Schneider gerne zu. Darum hat „Flo“, wie ihn die Gäste gerne nennen, für einen professionellen Entertainer gesorgt, der sich nicht nur um die Technik kümmert. DJ HIKO wird die Show moderieren und dafür sorgen, dass die Stimmung durchgehend auf dem Höhepunkt bleibt.

Der Karaoke-Spaß startet am Freitag, den 25. Oktober um 20:00 Uhr. Doch wer sich einen Platz sichern will, sollte nicht zu spät kommen. Die Linde ist auch an diesem Tag ab 18:00 Uhr geöffnet.