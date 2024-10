Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Kreisverband Neuwied – Landesparteitag: SPD im Kreis Neuwied feiert die Wahl von Sabine Bätzing-Lichtenthäler und dankt Malu Dreyer sowie Roger Lewentz für ihr langjähriges Engagement

Mit großer Freude blickt die SPD im Kreis Neuwied auf den Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz zurück. Sabine Bätzing-Lichtenthäler wurde mit beeindruckenden 99% der Stimmen zur Landesvorsitzenden gewählt. Die Delegation des Kreises Neuwied ist stolz, an diesem wichtigen Moment teilgenommen zu haben.

„Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie mit klarer Orientierung und starkem Engagement die Geschicke der Partei erfolgreich lenkt. Das Ergebnis von 99% unterstreicht den enormen Rückhalt, den sie in der gesamten Partei genießt,“ erklärte Martin Diedenhofen, Kreisvorsitzender der SPD Neuwied und Bundestagsabgeordneter. „Wir sind froh, dass sie uns weiterhin mit ihrer Kompetenz und Entschlossenheit als Vorsitzende voranbringt.“

Auch Lana Horstmann, stellvertretende Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete, zeigte sich beeindruckt: „Sabine Bätzing-Lichtenthäler steht für eine Politik, die nah an den Menschen ist und Lösungen bietet, die sozial gerecht und zukunftsweisend sind. Ich freue mich, mit ihr weiter zusammenzuarbeiten.“

Neben der Wahl von Bätzing-Lichtenthäler war der Landesparteitag auch ein emotionaler Moment des Abschieds. Die langjährige Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die in diesem Jahr den Staffelstab an den neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer übergeben hat, wurde herzlich verabschiedet. Malu Dreyer hat das Land Rheinland-Pfalz über viele Jahre geprägt und ihre Politik war stets von sozialer Gerechtigkeit, Empathie und Tatkraft geleitet.

„Malu Dreyer hat unser Land über ein Jahrzehnt hinweg mit Herz, Verstand und großer Hingabe geführt,“ sagte Martin Diedenhofen. „Sie war immer eine Ministerpräsidentin für alle Menschen in Rheinland-Pfalz. Ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft hat tiefe Spuren hinterlassen. Wir danken ihr von Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“

Ebenso verabschiedet wurde Roger Lewentz, der vor Sabine Bätzing-Lichtenthäler den Landesvorsitz der SPD Rheinland-Pfalz innehatte. „Roger Lewentz hat unsere Partei viele Jahre lang geprägt und durch herausfordernde Zeiten geführt,“ so Lana Horstmann. „Sein Engagement und seine Leidenschaft für die Menschen in Rheinland-Pfalz werden uns in bester Erinnerung bleiben. Wir danken ihm für seinen langjährigen Einsatz.“

Die SPD im Kreis Neuwied freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und steht geschlossen hinter Sabine Bätzing-Lichtenthäler, um gemeinsam eine gerechte und zukunftsorientierte Politik für Rheinland-Pfalz zu gestalten. „Wir sind geschlossen, wir haben die richtigen Leute und wir setzen auf die richtigen Inhalte. Das sind großartige Aussichten auf die bevorstehenden Wahlkämpfe!“ resümieren Diedenhofen und Horstmann.