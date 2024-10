Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

KURTSCHEID – Erwin Rüddel absolviert „Praktikum“ in Baumschule

Der Bundestagabgeordnete Erwin Rüddel, folgte der Einladung des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und besuchte die Baumschule Hermann in Kurtscheid, wo er im Rahmen des Projektes „Praxis für die Politik“ ein eintägiges „Praktikum“ absolvierte.

„Ich bin gerne der Einladung des berufsständischen Bundesverbandes deutscher Baumschulen in die Baumschule Herman nach Kurscheid gefolgt. So konnte ich einen interessanten Einblick in die heimische Baumschulwirtschaft erlangen, mir aber auch von den Herausforderungen der Branche berichten lassen. Die deutschen Baumschulen brauchen Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel und Investitionen in grüne Infrastruktur sowie faire Wettbewerbsbedingungen durch striktere Importregeln.“, so der heimische Abgeordnete Erwin Rüddel.

Die Baumschule Hermann wurde 1925 von Josef Hermann als Obstbaumschule in Kurtscheid – Escherwiese gegründet. Im Laufe der Unternehmensgeschichte wurde das Sortiment um Rosen, Nadelgehölze, Laub- und Blütensträucher, Bäume und Heckenpflanzen erweitert, die im Westerwald produziert wurden. Seit 1990 führt Bernd Hermann die Baumschule mit gärtnerischen Dienstleistungen in dritter Generation.

„Ich finde Praxis für die Politik ist ein interessantes Projekt, weil da zum Teil Welten aufeinandertreffen. So konnten wir Herrn Rüddel vor Ort unsere Arbeitsrealität und unsere Produkte näherbringen. Es war ein sehr gelungener Termin.“, sagt Bernd Hermann, Inhaber der Baumschule Hermann.

Während des Praktikums führte Inhaber Bernd Hermann gemeinsam mit BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl durch die Quartiere der Baumschule und konnten so mit Erwin Rüddel direkt am Ort der Produktion über die aktuellen politischen Themen der deutschen Baumschulbranche sprechen wie Klimawandel, steigender Schädlingsdruck und Fachkräftemangel.

„Es war für uns alle ein sehr informatives Gespräch, das gezeigt hat, wie wichtig der Blick über den Tellerrand ist. Der Austausch mit Herrn Rüddel, der von Haus aus Gesundheitspolitiker ist, war sehr interessant und für beide Seiten gewinnbringend. Wir freuen uns, dass er sich die Zeit für diesen Besuch genommen hat.“, sagt Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.

Im Quartier wurde das Praktikum dann zum Praktikum und Erwin Rüddel durfte selbst Hand anlegen, beim Formschnitt an jungen Platanen und Bindearbeiten bei denen junge Äste beigebunden wurden. Initiiert wurde das Projekt ‚Praxis für die Politik‘ vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) e.V., in dem der BdB Mitglied ist.

Foto: (v.l.): Lucas Hermann, Hauptgeschäftsführer des BDB Markus Guhl, Bundestagabgeordneter Erwin Rüddel, Inhaber Bernd Hermann und Geschäftsführer des Landesverbandes des BDB Rheinland-Pfalz Hans Schwinn. Foto: Büro Erwin Rüddel MdB