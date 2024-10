Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

HACHENBURG – 28. Harmonika-Treffen in der Stadthalle in Hachenburg mit Scarlett Christmann, Gewinnerin des Deutschen Rock und Pop-Preises 2022 als beste Instrumentalsolistin

Um handgemachte Musik zu erleben, die noch unverfälscht und natürlich klingt, treffen sich Jahr für Jahr die Liebhaber der Harmonika in der Hachenburger Stadthalle. Am 13. Oktober, um 15 Uhr erklingen sie wieder, die wunderschönen Melodien, dargeboten in dem unverwechselbaren Klang eines einzigartigen Instruments: der Ziehharmonika oder dem Akkordeon, liebevoll auch Quetschkommode oder Schifferklavier genannt. Aber auch die Mundharmonika ist gemeint.

Die Hachenburger KulturZeit und die Kirmesgesellschaft Hachenburg laden herzlich ein, sich bei Kaffee und Kuchen von Liedern über Heimat, Liebe und Sehnsucht verzaubern zu lassen und, moderiert von Dirk Seiler, dem Spiel der regionalen und überregionalen Interpreten zu lauschen.

Inklusive Kaffee und Kuchen kostet der Eintritt für Erwachsene 9 Euro und für Kinder 5 Euro. Die Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Einlass ist um 14.15 Uhr. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Westerwald Bank und der Lotto-Stiftung RLP. Foto: Simone Reichelt