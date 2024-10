Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Jahrmarkt 2024

Nach der offiziellen Eröffnung des 55. Wissener Jahrmarkts am Samstagmorgen unternahm Schirmherr Patrick Lück, frischgebackener Leadsänger der kölschen Kultband „Höhner“ einen Rundgang über das Festgelände. Teamsprecher Johannes Bender begleitete ihn dabei.

Der Sonntag begann mit einem Platzkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Der Coverband „Frau Kunze und die 1. Klasse“ schloss sich eine Darbietung der Etzbacher Tanzeulchen an. Viel Beifall gab es auch für den Auftritt der Minis und Junioren der heimischen Karnevalsgesellschaft. Zauberkünstler „Martino“, selbst bis vor weniger Jahren vor Ort aktiv, zeigte wie man sich im Urlaub gegen betrügerische Hütchenspieler wehrt. An fast zwei Dutzend Ständen konnten schöne Sachen aller Art erstanden werden. Das große Trödelzelt war ständig belagert. Essen und Trinken gehörte wie immer zum Programm der zweitägigen Veranstaltung. Das Angebot von Spießbraten der Wissener Tafeln war schon am frühen Nachmittag ausverkauft. Gleiches galt für den Waffelstand. Der neue Wissener Bioladen „Schmandmarie“ servierte leckeren Zwiebelkuchen. Alle Einnahmen kommen einem Hilfsprojekt auf Sri Lanka zugute.

Die DJK Wissen/Selbach hatte, einer langen Tradition entsprechend, ein großes Areal für sich reserviert. Angeboten wurden Spiele für die vielen jungen Besucher. Besonders begehrt waren die Hüpfburg oder das Kinderschminken. Nach der Ziehung der Tombolagewinne kamen bei einsetzender Dunkelheit die beiden „Feuerteufel“ zu ihrem Recht. Man schwenkte brennende Gefäße, jonglierte mit Feuerstäben und schickte als Höhepunkt der wahrhaft atemberaubenden Show riesige Feuerbälle in den Himmel. Den Beifall der Zuschauer hatte sich das feurige Duo redlich verdient.

Noch während die Lostrommel rotierte, machte man sich an das Abbauen der Stände, was sich bis in den späten Abend hinzog. Am Montagmorgen ging das Aufräumen weiter und gegen Mittag befand sich der Platz dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer wieder in seinem Urzustand. (bt) Fotos: Bernhard Theis