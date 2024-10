Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

NEITERSEN – Kreativer Einsatz für den Umweltschutz: Zweites Treffen des Projekts „Kunstrasenbotschafterinnen und -botschafter“ in Neitersen

Im Vereinshaus des WSN Neitersen kamen erneut Kinder, Jugendliche und Eltern zum zweiten Treffen des Ehrenamtsprojekts „Kunstrasenbotschafter“ zusammen. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Müllvermeidung auf dem Kunstrasen durch die Kreativität und das Engagement von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im Mittelpunkt stand diesmal die kreative Gestaltung von Plakaten, die zur Müllvermeidung und zum Schutz des Kunstrasenplatzes beitragen sollen.

Die jungen Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihre Ideen frei zu entfalten und Plakate zu entwerfen, die auf die Bedeutung einer sauberen und gepflegten Sportanlage hinweisen. Dabei ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf und erstellten Entwürfe mit wichtigen Botschaften in mehreren Sprachen, russisch, ukrainisch, arabisch und deutsch, um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen.

Die Entwürfe der Kinder werden nun an eine Agentur übergeben, die daraus professionelle Plakate für den Kunstrasenplatz erstellen wird. Zudem sollen in den kommenden Wochen Buttons und T-Shirts entwickelt werden, die die „Kunstrasenbotschafterinnen und -botschafter“ für ihr Engagement erhalten.

Das nächste Treffen der Gruppe findet am Dienstag, 19. November 2024 um 18:30 Uhr im Vereinshaus in Neitersen, statt. Dort werden die fertigen Plakate und weitere Ideen vorgestellt, wie das Projekt weitergeführt werden kann. Interessierte sind weiterhin herzlich eingeladen, sich dem Projekt anzuschließen. Für weitere Informationen zum Projekt steht der Erste Vorsitzende, René Zimmermann, gerne zur Verfügung. Anfragen können per E-Mail an zimmermannronny@web.de gestellt werden.

Das Ehrenamtsprojekt „Kunstrasenbotschafter“ wird durch EU-LEADER-Mittel gefördert und ist ein Beispiel dafür, wie junge Menschen aktiv für Umweltthemen begeistert und in die Erhaltung ihrer Sportplätze eingebunden werden können.

Foto: (v.l.): Die beiden Projektkoordinatoren René Zimmermann, Erster Vorsitzender des WSN Neitersen e.V., und Ulf Imhäuser, zusammen mit engagierten Kindern und Jugendlichen, die stolz ihre Plakatentwürfe im Vereinsheim in Neitersen präsentieren.