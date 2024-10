Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

MICHELBACH – 40 Jahre „Harter Kern“ Michelbach

Der „Harte Kern“, so nennet sich in Michelbach ein kleiner Kreis Bürger in fast gleicher Altersgruppe, nun um die siebzig, die trotz unterschiedlichster Interessen in und um das Dorf sich vor 40 Jahren doch zusammenfanden. Man trifft sich zwanglos alle zwei bis drei Monate reihum. Früher in Spätschoppenrunden, heute nachmittags in gemütlichen Kaffeerunden, um die Geselligkeit und den Dorftratsch intern zu pflegen. Bei diesen Runden wird und wurde auch geplant, wie die Dorfgemeinschaft durch Hilfe oder Anwesenheit mit unterstützt werden könnte.

In den achtziger Jahren spendete der harte Kern einige Ruhebänke, die auch unter Mitwirkung des damaligen Bürgermeisters Helmut Schüler geeignete Plätze fanden. Man organisierte oder findet sich heute bei den Maifeiern des Dorfes ein. Die Dorfwandertage, die seit Jahren durch die Ortsgemeinde organisiert werden, sind ebenfalls eine Gelegenheit sich noch zu bewegen. Ein immer zu bestimmender „Vorsitzende-r“ darf in einem Zweijahresturnus bei anstehenden persönlichen Feierlichkeiten den „Harten Kern“ vertreten.

In den zurück liegenden Jahren waren es die Wander- und Reisetätigkeiten der Gruppe die als entsprechende Highlights galten. Führten die, neben Wanderungen in der Heimat, in einem zweijährigen Turnus u. a. nach Heidelberg, Luxemburg, Amsterdam, Brügge, Berlin, Freiburg, Dresden, Leipzig, Speyer und sogar eine mehrtägige Rhein Kreuzfahrt nach Amsterdam.

Die Jubiläumsfahrt wurde auf Grund der vielfachen, dem Alter geschuldeten körperlichen Befindlichkeiten dann auch als Nostalgiefahrt mit einem Oldtimer Reisebus eines heimischen Unternehmens in Richtung Mosel nach Cochem gemacht. Foto: H. Zelmer – Logo: G. Imhäuser