8. Oktober 2024

HELLENHAHN-SCHENKELBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – zwei Personen schwer verletzt

Montagabend, 07. Oktober 2024, gegen 19:35 Uhr, kam es auf der B 255 zwischen Höhn und Hellenhahn-Schellenberg außerhalb geschlossener Ortschaften zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Polizeilichen Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer eines Kleintransporters bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn ein in gleicher Richtung vorausfahrendes und erheblich langsameres Moped. Bei dem Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor der Fahrer des Kleintransporters auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Zu einer Berührung mit dem Moped kam es nicht. Fahrer und Beifahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr gerettet werden. Anschließend wurden sie durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Sie sind derzeit nicht ansprechbar. Im Zuge polizeilicher Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer möglichen Beeinflussung des Fahrers durch BTM oder Alkohol. Zu Beweiszwecken wurde daher die Blutprobe beim Fahrer angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrbahn zwischen Höhn und Hellenhahn-Schellenberg war zur Unfallaufnahme und Rettung der Personen für zwei Stunden gesperrt. Quelle: Polizei