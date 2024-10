Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Zeugenaufruf nach Unfall in der Neuwied Innenstadt

Mittwochvormittag, 02. Oktober 2024 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in Neuwied auf Höhe der Einmündung Andernacher Straße/Hofgründchen ein Verkehrsunfallflucht. Die beiden Fahrzeuge befuhren nebeneinander, aus der Innenstadt kommend, die Andernacher Straße in Fahrtrichtung Niederbieber. An der Einmündung Andernacher Straße/Hofgründchen beabsichtigte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad, einen sogenannten „U-Turn“, durchzuführen. Geriet aber durch zu weites Ausholen auf den rechten Fahrstreifen, auf dem sich der an einer roten Lichtsignalanlage haltende Unfallgegner befand. Dabei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des Unfallgegners. Anschließend entfernte er sich unmittelbar von der Unfallstelle, indem er sein Fahrmanöver nach erfolgtem Fahrtrichtungswechsel in entgegengesetzter Richtung fortführte. Quelle: Polizei