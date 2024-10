Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

BOPPARD – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 207

Zwei Motorräder befuhren die L 207, von der Hunsrückhöhenstraße aus kommend in Fahrtrichtung Boppard. Im oberen Teilstück kam der hintere Motorradfahrer zu Beginn einer Rechtskurve zu Fall. Das Motorrad und der Fahrer kamen in der gegenüberliegenden Böschung zur Endlage. Der Fahrer wurde verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Zwecks Ermittlung der Unfallursache wurde das Unfallteam der Polizei hinzugezogen. Die L 207 wurde für die Rettung der Person sowie der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei