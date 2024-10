Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

LEUBSDORF – Fahrzeugführer auf der B 42 bei Leubsdorf unter Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Sonntagmorgen, 06. Oktober 2024, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein einen Fahrzeugführer auf der B 42 in Höhe Leubsdorf. Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen neben Alkoholgeruch noch Hinweise auf zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum fest.

Letztendlich reagierte nicht nur der durchgeführte Atemalkoholtest, sondern auch ein Drogentest positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Dem Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wird er sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Quelle: Polizei