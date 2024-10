Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

DAADEN – Paketzusteller in Daaden betrunken unterwegs

Samstagabend, 05. Oktober 2024, beschädigte um 22:20Uhr ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen gleich zwei Mauern in der Gartenstraße in Daaden. Laut Zeugen rollte das Fahrzeug in der Steigung bei dem Versuch anzufahren immer wieder rückwärts und kollidierte schließlich mit einer Mauer. Nach diesem Zusammenstoß heulte der Motor auf und der Fahrer fuhr zügig davon. Die nun folgende Kurve bekam er nicht und touchierte eine zweite Mauer. Anwohner stoppten den Lieferwagen und verständigten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige rumänische Staatsangehörige seinen ersten Arbeitstrag als Paketzusteller hatte und noch nicht mit dem Fahrzeug vertraut war. Zudem war er betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei