Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

OETTERSHAGEN – Zwei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) am ersten Oktoberwochenende 2024

Die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) wurde am ersten Oktoberwochenende zu zwei Einsätzen alarmiert. Zunächst rückte die Wehr am Samstagmittag, 05. Oktober 2024 gegen 12:15 Uhr zu einem Zimmerbrand nach Oettershagen aus, gefolgt von einem weiteren Einsatz am Sonntagnachmittag, 06. Oktober 2024 gegen 15:00 Uhr, als eine Dixi-Toilette auf einem Baustellengelände in Hamm (Sieg) brannte.

Unter der Leitung des stellvertretenden Wehrleiters Mark Daniel Eibach wurden 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm (Sieg) am Samstagmittag, 05. Oktober 2024, gegen 12:15 Uhr zu einem Zimmerbrand in Oettershagen alarmiert. Der Angriffstrupp des ersteintreffenden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs rüstete sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz aus und nahm nach Ankunft an der Einsatzstelle umgehend die Lageerkundung vor. Im Flurbereich des betroffenen Gebäudes wurde eine Rauchentwicklung mit Flammenbildung festgestellt.

Dank der schnellen und professionellen Löschmaßnahmen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Zwei weitere Atemschutztrupps standen ebenfalls als Reserve vor dem Brandobjekt in Bereitstellung. Die Drehleiter der Hammer Wehr wurde als zusätzliche Absicherung in Stellung gebracht. Die Wasserversorgung erfolgte über ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hamm (Sieg). Neben der Feuerwehr Hamm (Sieg) waren auch der DRK-Regelrettungsdienst, der DRK-Ortsverein Altenkirchen-Hamm, die Polizei Rheinland-Pfalz sowie der Energieversorger vor Ort.

Am Sonntagnachmittag, 06. Oktober 2024 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Dieses Mal wegen einer brennenden Dixi-Toilette auf einem Baustellengelände in Hamm (Sieg). Die Besatzung des alarmierten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester vorhanden waren, wurde die Einsatzstelle abschließend mit einer Wärmebildkamera überprüft und mit einem Schaumteppich abgedeckt.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte in beiden Fällen ein größerer Schaden verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) dankt allen beteiligten Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit. (cmi) Fotos: Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg)