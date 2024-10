Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Schirmherr des Wissener Jahrmarkt, Patrick Lück, eröffnete das Marktgeschehen

Patrick Lück ist neuer Frontmann der kölschen Kultband „Höhner“ und auch Schirmherr des 55. Wissener Jahrmarkts, vormals Jahrmarkt der katholischen Jugend. Bei der Eröffnung am Samstagmorgen zeigte sich Johannes Bender, Sprecher der rund 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sichtbar stolz über den Ehrengast: „Wir sind sehr froh Dich hier bei uns begrüßen zu dürfen!“. Lück stammt aus Siegen und ist im Westerwald aufgewachsen. In Wissen war er Mitglied der Band Street Life, der er noch heute eng verbunden ist. Der Sänger absolvierte sogar eine Lehre in der heimischen Volksbank direkt neben dem Festgelände. In der Nachfolge des legendären Henning Krautmacher steht er nun der Spitze der bundesweit bekannten Gruppe Höhner, die nicht nur regelmäßig den Kölner Karneval aufmischt. Patrick Lück zollte vielen Akteuren vor Ort ein großes Lob und ermunterte sie zum Weitermachen: „Die von Euch und den hunderten Besuchern unterstützten Hilfsprojekte in aller Welt künden von einem beispielhaften Engagement und tragen dazu bei, das Leid ein wenig zu lindern“. Der Schirmherr spendierte noch zwei T-Shirts mit den Unterschriften aller Bandmitglieder. Sie wurden noch während der Eröffnung versteigert. Der Erlös fließt, wie alle Einnahmen des Jahrmarkts, in den Bau eines Schul- und Ausbildungszentrums von Don Bosco auf Sri Lanka. Weitere Grußworte sprachen unter anderem Vertreter der Geistlichkeit und der Stadt Wissen sowie Landrat Dr. Peter Enders. Es schloss sich ein Unterhaltungsprogramm der Superlative an. Für das leibliche Wohl war sowieso bestens gesorgt. (bt) Fotos: Bernhard Theis