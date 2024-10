Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Infoabend im Haus Felsenkeller am 24. Oktober

„Das grüne Versprechen – Nachhaltig investieren“ ist der Titel, das Motto und quasi die Fragestellung dieses Abends. Macht daher eine nachhaltige Geldanlage Sinn? Sachbuchautor Frank Herrmann meint: Ja!

In den aktuellen Zeiten, in denen die Finanzmärkte von einer Krise in die nächste stolpern, ist das mit dem Investieren so eine Sache. Ratlose Sparer verlieren Jahr für Jahr Geld. Im Aktiendepot verstecken sich oftmals Ausbeutung & Umweltzerstörung. Frank Hermann war schon zu verschiedenen Themen in Altenkirchen zu Gast und hat immer viele Informationen und Inspirationen für die Teilnehmenden im Gepäck. An diesem Abend zeigt er in seinem Vortrag, dass ein nachhaltiger Umgang mit Geld Teil einer Grundhaltung ist, mit der wir alle gemeinsam die Welt ein wenig „fairändern“ können. Der Betriebswirt & Nachhaltigkeitsexperte präsentiert unterschiedliche nachhaltige Anlageformen, erklärt was Alternativbanken anders machen, und warum wir das Finanzsystem viel stärker hinterfragen sollten. Im Anschluss an den Vortrag bleibt selbstverständlich genügend Zeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren, Anregungen und Ideen auszutauschen.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz statt. Am Donnerstag, den 24. Oktober, sind alle Menschen mit Interesse von 19 bis 20:30 Uhr in den Felsenkeller eingeladen. Die Gebühr beträgt 5 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.