Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Märchen für Mädchen – Zum Weltmädchentag am 11. Oktober: Märchenlesung als Kamishibai in der StadtBibliothek Neuwied

Mädchen sind bis heute weltweit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert und oftmals von strukturellen Benachteiligungen betroffen. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen und einen Beitrag zu ihrer Überwindung zu leisten, haben die Vereinten Nationen (UNO) den Weltmädchentag ins Leben gerufen. Auch die Neuwieder StadtBibliothek beteiligt sich an dem Aktionstag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Gleichberechtigung bewegt uns alle!“ steht. Am Freitag, 11. Oktober, steht ab 16 Uhr eine Märchenlesung der besonderen Art auf dem Programm. Gelesen werden in der StadtBibliothek im „historischen Rathaus“, Pfarrstraße 8, dann nämlich Märchen der Gebrüder Grimm, in denen starke Mädchen eine Hauptrolle spielen. Um die Geschichten für die jungen Zuhörerinnen zum Leben zu erwecken, kommt ein Kamishibai zum Einsatz – ein traditionelles japanisches Erzähltheater aus Papier. Die Lesung richtet sich an Mädchen im Alter von sechs bis acht Jahren. Der Eintritt ist kostenfrei, aufgrund der begrenzten Zahl an Teilnehmerinnen ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02631/802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erfolgen.