Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Unterstützung für Unternehmen: Kreis tritt Bundesverband der Energieabnehmer bei

Langfristig günstigere Strompreise für heimische Unternehmen, dabei einen höheren Anteil an „grüner“ Energie und zusätzlich eine gute Beratung: All das verspricht sich der Landkreis Altenkirchen durch eine Mitgliedschaft im Bundesverband der Energieabnehmer e.V. (VEA). Nachdem der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Beitritt zugestimmt hat, erfolgte jetzt die Unterzeichnung der Mitgliedschaft durch Landrat Dr. Peter Enders im Beisein von Lars Kober, dem Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, und Sotirios Dallas, Regionalleiter beim VEA.

Für die Wirtschaftsförderung ist der Bereich der Energieversorgung/-einsparung eines der wichtigsten Arbeitsfelder. Dies auch vor dem Hintergrund, dass laut Studien gerade ländliche Regionen von der Energiewende profitieren können. Der Impuls für einen gemeinsamen Energieeinkauf kam dabei aus dem Kreis der Steuerungsgruppe der Brancheninitiative Metall. „Wir haben uns dann dazu entschlossen, keine eigenen kosten- und personalintensiven Strukturen aufzubauen, sondern bereits vorhandenes Know-how zu nutzen. So sind wir auf den VEA gekommen“, schildert Lars Kober die Ausgangssituation.

Der unabhängige Verband besteht seit 75 Jahren und unterstützt seine derzeit 5.000 Mitglieder aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor als Energieberater, zugleich vertritt man deren Interessen auf politischer Ebene. Derzeit gehören bereits mindestens neun mittelständische Unternehmen aus dem Kreis Altenkirchen dem VEA an.

Die Wirtschaftsförderung erwartet durch die Mitgliedschaft auch Unterstützung bei rechtlichen Fragen. „Perspektivisch können wir uns vorstellen, einen regionalen Stromeinkauf unter dem Dach des VEA zu organisieren. Darüber hinaus werden wir gemeinsam mit dem VEA Veranstaltungen rund um das Thema Energie anbieten“, erläutert Kober. Die Wirtschaftsförderung verstehe sich hierbei als Bindeglied zwischen den heimischen Betrieben und dem Verband.

Auch Landrat Enders sieht die Mitgliedschaft positiv: „Dass die Energiepreise längst überall zu harten Standortfaktoren geworden sind, dürfte mittlerweile bekannt sein. Wir als Kreis können zwar nicht an den ganz großen Stellschrauben drehen, gleichwohl aber einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Belastungen unserer Unternehmen in Grenzen halten.“

Unternehmen können sich bei Iris Scharenberg-Henrich, Tel.: 0 26 81 81 39 07, oder per E-Mail, iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de, über die Zusammenarbeit mit dem VEA informieren.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders (M.) unterzeichnete jetzt im Beisein von Wirtschaftsförderer Lars Kober (l.) und VEA-Regionalleiter Sotirios Dallas das Mitgliedschaftsformular des Bundesverbands der Energieabnehmer. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl