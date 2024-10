Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz startet im Wintersemester in die zwölfte Runde der Vortragsreihe „Profile der Architektur“

Im Wintersemester startet die Hochschule Koblenz in die zwölfte Runde ihrer Vortragsreihe „Profile der Architektur“. Ab dem 16. Oktober lädt der Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe | Architektur an fünf Abenden zum Thema „Junge Büros“ ein. Die Studierenden der Fachrichtung Architektur konnten in diesem Semester selbst entscheiden und Wünsche für die Vortragsreihe äußern. Welche Personen, Büros und Themen sind für sie besonders relevant? Der Schwerpunkt hat sich dabei klar herauskristallisiert: Junge Büros.

Die Studierenden interessieren sich besonders für die folgenden Fragen: Welche Herausforderungen stellen sich junge Büros auf dem Weg in die Selbständigkeit, und wie entwickeln sie eine eigene Haltung und Gestaltungssprache? Wie bewältigen sie die Teilnahme an Wettbewerben? Und wie positionieren sie sich zu aktuellen Themen wie der Bauwende oder Künstlicher Intelligenz in der Architektur?

Die Vorträge finden am RheinMoselCampus Koblenz, Konrad-Zuse-Straße 1, jeweils mittwochs von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im Raum A029 statt. Den Auftakt macht der Architekt Kazu Ito (studio ito, Stuttgart) am 16. Oktober mit einem Vortrag über „Öffentliche Bauten“. Am 6. November berichten Fabian Onneken und Jan Keinath (KO/OK Architektur, Leipzig/Stuttgart) aus der Praxis. Am 20. November folgt Eugenio D Catalano (Catalanoquiel, Köln). Simon Kochhan (SK Studio, Heidelberg) spricht am 4. Dezember über „zusammen*bauen“. Den Abschluss bildet am 15. Januar 2025 Kristina Ziadeh (studio*k, Berlin).

Die Vortragsreihe ist offen für alle Interessierten. Als Mitglied der Architektenkammer Rheinland-Pfalz können die Teilnehmenden eine Bescheinigung für den Besuch der Veranstaltung erhalten. Pro Vortrag werden 2 US anerkannt.

Bitte informieren Sie sich vorab auf der Webseite von „Profile der Architektur“ über mögliche kurzfristige Änderungen: https://www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur