Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

PRACHT – Seniorenkaffe in Pracht war gut besucht

Zum dritten Seniorentreffen der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht hatten sich 25 gut gelaunte Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde Pracht an den schön gedeckten Kaffeetafeln im Sportheim Niederhausen zusammengefunden.

Es wurde viel erzählt und gelacht. Der älteste Teilnehmer war Erwin Schumacher aus Pracht mit 87 Jahren. Die leckeren selbstgebackenen Kuchen waren ganz schnell verspeist. Hier ein großes Dankeschön an die Kuchenspender. Bei einem Glas Sekt läutete Udo Seidler die traditionelle Bingo Runde ein. Acht Gewinner konnten Präsente mit nach Hause nehmen. Der Nachmittag ging wieder einmal zu schnell vorbei und alle waren sich einig, das fröhliche Miteinander müsste wiederholt werden.

Mit diesem Seniorentreff will die Kommunale Vereinigung, auch nach der Kommunalwahl, daran festhalten, dass sich die Bürger von Pracht regelmäßig treffen können und das Miteinander sowie die Gemeinschaft gepflegt wird. Die Vorsitzende der Kommunalen Vereinigung Katja Vogel kündigte an, dass der nächsten Seniorenkaffee wird am 27. November stattfinden wird.