Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

WISSEN. Kanalbauarbeiten in der Gerichtsstraße beginnen

In der Gerichtsstraße beginnt am 14. Oktober die Erneuerung der dringend sanierungsbedürftigen Kanalleitungen. Die Bauarbeiten im Auftrag der Verbandsgemeindewerke Wissen erfolgen unter Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten. Insgesamt wird in geschlossener und offener Bauweise auf rund 190 m die Kanalisation erneuert. Die Hausanschlüsse werden in diesem Zuge bis zur Grundstücksgrenze ebenfalls erneuert. Zufahrtsmöglichkeiten zu den Wohnstätten und für Rettungsdienste sollen im Rahmen des Baufortschritts gewährleistet werden. Die Anwohner werden entsprechend durch die beauftragte Baufirma informiert. Geplant ist, dass die Bauarbeiten bis Ende März 2025 abgeschlossen werden. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen. Für die auftretenden Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis und Geduld. Foto: