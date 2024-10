Veröffentlicht am 9. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet erneut den beliebten Trommelworkshop an.

Wer schon einmal dabei war wird es in guter Erinnerung haben. Wer neugierig ist, bedenke vor der Anmeldung eines: Es geht nicht um die Beherrschung der Trommel als Instrument – eher um das Erlebnis. „Rhythmus des Lebens“ lautet der Untertitel des Trommelworkshops. Trommeln, das sind nicht nur Instrumente, sondern so viel mehr. Die Kursleitung formulierte es einmal so: „Sich ausdrücken ohne Worte? Das Sprechen ersetzen? Den Kopf frei kriegen? Sich mit anderen verbinden? Sich gefangen fühlen und davon befreien? Da hilft Trommeln.“

Das muss man gespürt haben und kann es bei dieser Veranstaltung, die das Bildungsteam im Felsenkeller in das Bürgerhaus in Gieleroth ausgelagert hat, ausgiebig tun. Denn man mag es erst einmal nicht glauben, aber für all diese Dinge kann man Trommeln einsetzen. Vorerfahrung ist nicht nötig. Es geht um Kommunikation ohne zu sprechen. Es wird vor Ort eine Auswahl verschiedener Trommeln zum Ausprobieren geben, aber wer eine eigene mitbringen möchte, kann das gerne tun.

Die Kursleitung ist seit ihrem 19. Lebensjahr im Rollstuhl und ist trotz aller Krisen eine lebensbejahende, humorvolle und optimistische Frau, die ihre Erfahrungen und ihren Blickwinkel auf das Positive im Leben gerne mit euch teilen möchte. Es wartet also ein besonderer Tag auf alle, die sich darauf einlassen. Am Sonntag, den 27. Oktober gibt es von 11 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Gieleroth gegen die Gebühr von 47 € die Möglichkeit. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.