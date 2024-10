Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Engerser Landstraße für drei Nächte gesperrt – Gleisbaumaßnahmen zwischen dem 11. und 14. Oktober

Aufgrund von Gleisbauarbeiten am Bahnübergang auf der Engerser Landstraße kommt es in Neuwied zwischen Freitag, 11., und Montag, 14. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen. In drei Nächten wird die Engerser Landstraße jeweils von 22 bis 6 Uhr auf Höhe der Kreuzung der Bahnschienen zwischen Baumschulenweg und Bogenstraße vollgesperrt. Da es sich bei der Engerser Landstraße um eine stark frequentierte Hauptverkehrsachse handelt, müssen die Arbeiten nachts durchgeführt werden, da ansonsten extreme Verkehrsprobleme zu erwarten wären. Für unmittelbare Anwohner kann es zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen, die durch lärmmindernde Maßnahmen aber auf ein Minimum reduziert werden soll.