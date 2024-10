Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

ENSPEL – 23. Westerwälder Literaturtage am 10. Oktober 2024 ab 19.30 Uhr in der Alten Schmiede Stöffelpark – Judith Hermann: Wir hätten uns alles gesagt

Die im vergangenen Jahr mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnete Schriftstellerin Judith Hermann wird am 10. Oktober 2024 um 19.30 Uhr in der Alten Schmiede im Stöffelpark zu Gast sein. Im Rahmen der 23. Westerwälder Literaturtage liest sie aus ihrem letzterschienenen Roman „Wir hätten uns alles gesagt“. Das Buch, das Hermanns Frankfurter Poetikvorlesungen in einem Band vereint, erzählt von verpassten Chancen, der Fragilität zwischenmenschlicher Beziehungen und den leisen, oft unausgesprochenen Momenten, die unser Leben prägen: Eine Kindheit in unkonventionellen Verhältnissen, das geteilte Berlin, Familienbande und Wahlverwandtschaften, lange, glückliche Sommer am Meer. Judith Hermann spricht über ihr Schreiben und ihr Leben, über das, was Schreiben und Leben zusammenhält und miteinander verbindet. Wahrheit, Erfindung und Geheimnis – Wo beginnt eine Geschichte und wo hört sie auf? Wie verlässlich ist unsere Erinnerung, wie nah sind unsere Träume an der Wirklichkeit.

Wie in ihren Romanen und Erzählungen fängt Judith Hermann ein ganzes Lebensgefühl ein: Mit klarer poetischer Stimme erzählt sie von der empfindsamen Mitte des Lebens, von Freundschaft, Aufbruch und Freiheit. Moderiert wird die Lesung von dem Literatur- und Theaterreferenten des Landes Rheinland-Pfalz, Michael Au.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional- und Reservix-Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Bereits ihrem Debüt »Sommerhaus, später« (1998) wurde eine außerordentliche Resonanz zuteil. Es folgten zahlreiche Erzählungsbände und Romane. Im Frühjahr 2021 erschien der Roman »Daheim«, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Zuletzt erschien 2023 bei S. FISCHER ihr Roman »Wir hätten uns alles gesagt«, basierend auf Judith Hermanns Frankfurter Poetikvorlesungen, für den sie 2023 den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis erhielt. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Michael Au wurde 1964 in Wissen (Sieg) geboren, studierte Deutsch und Sozialwissenschaften und arbeitete als Redakteur und als Pressesprecher in verschiedenen Ministerien in Mainz. Seit einigen Jahren ist er Literatur- und Theaterreferent des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: