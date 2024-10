Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener beim landesweiten Ehrenamtstag in Bitburg

22 Ehrenamtliche aus Altenkirchen nahmen am landesweiten Ehrenamtstag in Bitburg teil. Die Fahrt wurde von der Kreisverwaltung Altenkirchen und der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld initiiert, um den ehrenamtlich Engagierten einmal Danke zu sagen für ihr Tun. Organisiert wurde die Fahrt von Agnes Brück, der Ehrenamtsbeauftragten der Kreisverwaltung Altenkirchen, und Rebecca Seuser, Ehrenamtskoordinatorin von der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld. Mit dabei waren Petra Eul-Orthen, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die für den Bereich Ehrenamt zuständig ist, sowie Ehrenamtliche aus dem Westerwaldkreis und dem Rhein-Lahn-Kreis.

Nach der feierlichen Eröffnung durch Ministerpräsident Alexander Schweitzer hatten die Teilnehmer den ganzen Tag über Gelegenheit, sich auf dem „Marktplatz Ehrenamt“ mit anderen Ehrenamtlichen aus verschiedenen Organisationen, Vereinen und Initiativen auszutauschen und mehr über deren Arbeit zu erfahren. Neben der „Blaulichtmeile“, auf der Polizei, DRK, THW und andere Organisationen informierten, bot ein buntes Bühnenprogramm zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Auch für 2025 steht bereits ein Ehrenamtstag fest: Dieser wird am 31. August in Alzey stattfinden.

Foto: 22 Ehrenamtliche aus Altenkirchen nahmen am landesweiten Ehrenamtstag in Bitburg teil. Foto: Rebecca Seuser