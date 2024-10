Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

ZIEGENHAIN – Neuer Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt der neue Ortsbürgermeister Axel Hilger von seinem Amtsvorgänger Elmar Chylka die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in sein Amt als Ortsbürgermeister von Ziegenhain eingeführt. Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Michael Gruner als Erster Beigeordneter und Philipp Hergesell als Beigeordneter gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Ahrend in ihr Amt eingeführt. Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt verabschiedete Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend seinen Amtsvorgänger Elmar Chylka und die ausscheidenden Ratsmitglieder Bianca Webler, Raphael Brückner, Christopher Wiegel und Oliver Edinger. Er bedankte sich bei ihnen für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Ortsgemeinde und überreichte jeweils ein Präsent.

Foto: Von links: Erster Beigeordneter Michael Gruner, Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend und Beigeordneter Philipp Hergesell. Foto: VG AKFL