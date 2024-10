Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

WILLROTH – Wilfried Schiefer zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Willroth ernannt

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete Ortsbürgermeister Wilfried Schiefer die Ratsmitglieder im Namen der Ortsgemeinde Willroth durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten, auf die er auch nochmal explizit hinwies. Der Erste Beigeordnete Karl Kubba nahm die Ernennung von Wilfried Schiefer, der in der Direktwahl am 9. Juni 2024 erneut gewählt wurde, zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Willroth vor. In der anschließenden geheimen Wahl wurden Karl Kubba zum Ersten Beigeordneten und Uwe Eul zum Beigeordneten gewählt. Der Ortsbürgermeister verlas zu ihrer Ernennung jeweils die Ernennungsurkunde. Da es sich im Fall der Beigeordneten um eine Wiederwahl handelte, entfielen Vereidigung und Amtseinführung. Unter TOP 4 „Beschlussfassung über die die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben“ beschloss der Ortsgemeinderat, künftig weiterhin einen Rechnungsprüfungsausschuss, Bauausschuss und den Ausschuss für besondere Angelegenheiten zu bilden. Die Ausschussmitglieder wurden im Anschluss in offener Abstimmung gewählt. Weiterhin erfolgte in offener Abstimmung die Wahl der Mitglieder der Verbandversammlung des „Zweckverband Industriegebiet Horhausen, Krunkel, Willroth“ sowie des „Zweckverband Industriegebiet Willrother Berg“. Unter TOP 8 Verschiedenes wurde festgelegt, dass die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder im Rahmen eines Neujahrsempfangs im Januar 2025 erfolgen soll.

Foto: Von links: Erster Beigeordneter Karl Kubba, Ortsbürgermeister Wilfried Schiefer und Beigeordneter Uwe Eul. Foto: VG AKFL