Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

SÖRTH – Ortsbürgermeister Walter Fischer in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Walter Fischer, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Ersten Beigeordneten Gerd Abel die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Kerstin Philippi als Erster Beigeordnete und Gerd Abel als Beigeordneter gewählt. Der Ortsgemeinderat beschloss, keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Unter Punkt 5 der Tagesordnung stand eine Eilentscheidung über die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Pavillons am Brunnenplatz an. Hierfür war ein Angebot der Firma Holzhausen GmbH (Kircheib) ein geholt worden. Der Rat bestätigte die Eilentscheidung und stimmte der Auftragsvergabe an die Firma Holzhaus GmbH zum Angebotspreis von 2.435 Euro brutto zu. Des Weiteren wurde der Rat wurde vom Ortsbürgermeister über das Ratsinformationssystem informiert und gab hierzu ein positives Feedback ab. Der Ortsgemeinderat äußerte den Wunsch, sich des Themas „Verkehrsspiegel“ am Bushäuschen anzunehmen. Im nichtöffentlichen Teil wurde über Vertragsangelegenheiten beschlossen.

Foto: Von links: Beigeordneter Gerd Abel, Ortsbürgermeister Walter Fischer und Erste Beigeordnete Kerstin Philippi. Foto: VG AKFL