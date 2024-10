Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

SEIFEN – Ortsbürgermeister Torsten Walterschen in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Torsten Walterschen, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Ersten Beigeordneten Achim Beer die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Achim Beer als Erster Beigeordneter und Maximilian Weingarten als Beigeordneter gewählt. Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt dankte Ortsbürgermeister Walterschen den ausscheidenden Ratsmitgliedern Markus Cichon und Marcel Manns für die bisherige geleistete Arbeit im Ortsgemeinderat und überreichte jeweils ein Geschenk der Ortsgemeinde.

Foto: Von links: Erster Beigeordneter Achim Beer, Ortsbürgermeister Torsten Walterschen und Beigeordneter Maximilian Weingarten. Foto: VG AKFL