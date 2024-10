Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

REIFERSCHEID – Neuer Ortsbürgermeister Rainer Germscheid wurde feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt der neue Ortsbürgermeister Rainer Germscheid von seinem Amtsvorgänger Jahn Michael Schmuck die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in sein Amt als Ortsbürgermeister von Reiferscheid eingeführt. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Torsten Hoben als Erster Beigeordneter und Burkhard Müller als Beigeordneter gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Rainer Germscheid in ihr Amt eingeführt. Der Ortsgemeinderat beschloss, einen Rechnungsprüfungsausschuss (drei Mitglieder) zu bilden.

Foto: Von links: Burkhard Müller (Beigeordneter), Torsten Hoben (Erster Beigeordneter), Rainer Germscheid (Ortsbürgermeister) und Gabriele Vetten (Beigeordnete). Foto: VG AKFL