Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

RACKSEN – Neuer Ortsbürgermeister Hartmut Demmer wurde feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt der neue Ortsbürgermeister Hartmut Demmer von seinem Amtsvorgänger Bernd Hommer die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in sein Amt als Ortsbürgermeister eingeführt. Im Anschluss wurden vom Ortsgemeinderat Jens Vetter als Erster Beigeordneter und Katharina Demmer-Tröster als Beigeordneter gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Hartmut Demmer in ihr Amt eingeführt. Der Ortsgemeinderat beschloss, keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden.

Altortsbürgermeister Bernd Hommer und Ortsbürgermeister Hartmut Demmer dankten den ausscheidenden Ratsmitgliedern für die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den Dienst der Ortsgemeinde gestellt zu haben. Den Dankesworten schloss sich Katharina Demmer-Tröster an und verabschiedete Bernd Hommer aus seinem Amt als Ortsbürgermeister.

Foto: (v.l.): Jens Vetter (Erster Beigeordneter), Gabriele Licht (Ratsmitglied), Lars Rutzen (Ratsmitglied), Inga Bollwerk (Ratsmitglied), Katharina Demmer-Tröster (Beigeordnete), Jens Jung (Ratsmitglied) und Hartmut Demmer (Ortsbürgermeister). Foto: VG AKFL