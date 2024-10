Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

PLECKHAUSEN – Ortsbürgermeister Ludger Heßler in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Ludger Heßler, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, von Beigeordneter Michaela Mohr die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Im Anschluss wurden vom Ortsgemeinderat Manfred Weißenfels als Erster Beigeordneter und Michaela Mohr als Beigeordnete gewählt.

Unter Punkt 4 wurden folgende Ausschüsse gebildet: Rechnungsausschuss (drei Mitglieder), Bauausschuss (fünf Mitglieder) und Heimat- und Umweltausschuss (fünf Mitglieder). Ferner wurden die Mitglieder der Ausschüsse gewählt.

Foto: Von links: Ortsbürgermeister Ludger Heßeler, Erster Beigeordneter Manfred Weißenfels und Beigeordnete Michaela Mohr. Foto: VGAKFL