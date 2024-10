Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

PETERSLAHR – Ortsbürgermeister Michael Liedigk in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Michael Liedigk, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, von der Ersten Beigeordneten Anne Lukas die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Marco Ennen als Erster Beigeordneter und Miriam Hofhammer als Beigeordnete gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Michael Liedigk in ihr Amt eingeführt.

Unter Punkt 4 der Tagesordnung befasste sich der Rat mit dem Leader-Regionalbudget – Errichtung eines Pavillons am Jugendhaus. Der Rat beschloss, die Aufträge an die beiden günstigsten Bieter vergeben. Für die Errichtung des Pavillons wurde der Auftrag an Dachbau Stefan Müller (St. Augustin) zum Angebotspreis von 10.860,52 Euro und für die Erdarbeiten an B.D.S. Peterslahr zum Preis von 3.189,44 Euro vergeben.

Foto: von links: Johannes Wolfshohl, Beigeordnete Miriam Hofhammer, Ralf Heuser, Orstbürgermeister Michael Liedigk, Andreas Wittlich, Erster Beigeordneter Marco Ennen, Dennis Röhrig und Marco Zansen. Foto: VG AKFL