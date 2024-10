Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

ÖLSEN – Ortsbürgermeister Knut Eitelberg in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Michael Kirchner der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Ersten Beigeordneten Rainer Himmeröder die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats.

Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Rainer Himmeröder als Erster Beigeordneter und Gabi Sohnius-Schmidt als Beigeordnete gewählt. Der Ortsgemeinderat beschloss ferner, keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden.

Foto: Von links: Ortsbürgermeister Michael Kirchner, Beigeordnete Gabi Sohnius-Schmidt und Erster Beigeordneter Rainer Himmeröder. Foto VG AKFL