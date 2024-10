Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

HORHAUSEN – „Sicherheit im Alter“ und Erntedank sind Themen des Nachmittages der Horhauser Seniorenakademie

„Sicherheit im Alter“ und Erntedank sind Themen des Nachmittages der Horhauser Seniorenakademie am Donnerstag, 10. Oktober Horhausen. Im Mittelpunkt des Nachmittags der Horhauser Seniorenakademie am Donnerstag, 10. Oktober, stehen „Besinnliches zum Erntedank“ und das weitere Thema: „Sicher im Alter leben“. Los geht es wie immer um 14:30 Uhr mit der Kaffeetafel und um 15:00 Uhr startet das Programm mit besinnlichen Worten (Gemeindereferent Achim Günther) zum Ernte dank. Der Vorbereitungskreis wird wieder einen Erntedank tisch aufbauen und es werden gemeinsam Lieder über die Ernte gesungen. Um 15:30 Uhr beginnt der Vortrag: „Sicher im Alter leben“. Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Koblenz (Zentrale Prävention) wird die Senioren über den Schutz vor Betrugsmaschen-Schockanrufe, falscher Polizeibeamte, Enkeltrick und Co informieren. In den letzten Jahren ist die Zahl der Betrugsdelikte, insbesondere gegenüber älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, alarmierend gestiegen. Der Enkeltrick und auch die Legende des falschen Polizeibeamten sind immer noch erfolgreich, allerdings wurden diese Maschen durch eine noch perfidere Methode, den Schockanruf, ergänzt. Auch über den Schockanruf wird die Polizei die Senioren informieren. Hier werden die Opfer regelrecht in Schockstarre versetzt und so gezielt um ihr Hab und Gut gebracht. Der finanzielle Schaden ist dabei häufig sehr groß, und die psychologischen Folgen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Seniorenakademie-Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski: „Die Polizei möchte daher möglichst viele Menschen sensibilisieren und Tipps bzw. geeignete Verhaltensweisen vermitteln, um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden.“ Aus organisatorischen Gründen bittet der Vorbereitungskreis um Anmeldungen unter der Tel.-Nr. 02687/929507.