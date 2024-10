Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

NIEDERSTEINEBACH – Ortsbürgermeisterin Melanie Seliger in ihrem Amt als Ortsbürgermeisterin bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeisterin Melanie Seliger, die bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in ihrem Amt bestätigt wurde, vom Bei geordneten Nicolai Seliger die Ernennungsurkunde für die kom mende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Thomas Kalbitzer als Erster Beigeordneter und Sarah Liebmann als Beigeordnete gewählt.

Foto: Von links: Erster Beigeordneter Thomas Kalbitzer, Ortsbürgermeisterin Melanie Seliger und Beigeordnete Sarah Liebmann. Foto: VG AKFL