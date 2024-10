Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Ortsgemeinderates Schürdt

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, ab 19:30 Uhr, findet in der Grillhütte Schürdt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Tagesordnung Öffentliche Sitzung. 1. Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des Ersten Beigeordneten. 2. Bestätigung einer Eilentscheidung Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Bewegungsplatzes im Außenbereich. 3. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe Mittel- und Gartenstraße; Regeneinlauf, Asphaltarbeiten. 4. Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung des Zuweges und des Parkplatzes an der Grillhütte. 5. Austausch mit den Gemeindearbeitern. 6. Verschiedenes 7. Einwohnerfragestunde. Torsten Saynisch, Ortsbürgermeister – Foto: Archiv BK – wwa