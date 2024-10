Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

NEITERSEN – Neitersen verabschiedete die ehemaligen Ratsmitglieder und den früheren Ortsbürgermeister

Diese Feier hätte jede konstituierende Sitzung gesprengt, daher fand die Verabschiedung der sechs ausgeschiedenen Ratsmitglieder und des ehemaligen Ortsbürgermeisters Horst Klein in einem würdigen Rahmen am Montagabend, dem 16. September 2024, in der Wiedhalle statt.

Frank Bettgenhäuser, der Nachfolger im Amt, konnte nicht nur die Vertreter der zwölf ortsansässigen Vereine, auch die Kinder der Kindertagesstätte „Pusteblume“ und die Sänger der Chorgemeinschaft „Alfone“ begrüßen, die alle zur Unterhaltung und zur Bereicherung der gelungenen Veranstaltung beitrugen. Im Zentrum des Abends stand natürlich Horst Klein, der 40 Jahre lang dem Gemeinderat angehörte und von 1999 – 2024 Ortschef der 1100-Einwohner-Gemeinde war.

Besonders gewürdigt und mit einem Präsentkorb bedacht wurden aber auch die anderen sechs ausgeschiedenen Ratsmitglieder für teilweise jahrzehntelange ehrenamtliche Ratsarbeit. Das waren Rudolf Bellersheim (45 Jahre), Willi Kuschmann (37 Jahre), Markus Bay (25 Jahre), Annette Höller-Adam (20 Jahre), Heinz Hähr (15 Jahre) und Stefan Oettgen (15 Jahre).

In den folgenden Grußworten der Kita-Leiterin Annika Talhoff, des Verbandsgemeindebürgermeisters Fred Jüngerich, des Jagdvorstehers Markus Haas und der Ansprache durch Pfarrer Bernd Melchert wurde nochmal die Bedeutung des Ehrenamtes zum Ausdruck gebracht und Dank an die scheidenden Mandatsträger ausgesprochen. Der Vorsitzende des Tennisvereins, Uwe Jungbluth, sprach im Namen aller anwesenden Vereinsvertreter die immer gute Zusammenarbeit und die Unterstützung der Vereine durch die Ortsgemeinde an, bevor der Beigeordnete Udo Schmidt dem scheidenden Ortsbürgermeister Horst Klein als Erinnerung und zum Andenken ein Fotobuch mit umfangreichem Bildmaterial über seine 25-jährien Aktivitäten im Rat, im Sport und in der Politik überreichte.

Der Chor „Alfone“ beendete den offiziellen Teil mit drei weiteren spritzigen Liedern, und so fand der besondere Abend in geselliger Runde mit angeregten Gesprächen und dem Genuss von leckeren „Häppchen“ seinen Ausklang. Die Bewirtung der vielen Gäste hatten freundlicherweise die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr übernommen und sagten damit „danke schön“ für die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Ortsgemeinde bei der Beschaffung zusätzlicher Ausrüstungen für das neue Löschfahrzeug. (Text: Udo Schmidt) Fotos Diana + Renate Wachow

Titelfoto: (v.l.):Ortsbürgermeister Frank Bettgenhäuser, Rudolf Bellersheim, Horst Klein, Willi Kuschmann, Stefan Oettgen, Heinz Hähr