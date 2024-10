EULENBERG – Neue Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch als Ortsbürgermeisterin feierlich in das Amt eingeführt

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt die neue Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch von ihrem Amtsvorgänger Helmut Weißenfels die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in das Amt als Ortsbürgermeisterin von Eulenberg eingeführt. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Andreas Steckel als Erster Beigeordneter und Hubert Franken als Beigeordneter gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch in ihr Amt eingeführt.

Foto: Von links: Hubert Franken (Beigeordneter), Bianca Jagusch (Orts bürgermeisterin) und Andreas Steckel (Erster Beigeordneter) Foto: VG AKFL