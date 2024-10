Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

ERSFELD – Neuer Ortsbürgermeister von Ersfeld Jan Lichtenthäler feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats von Ersfeld erhielt der neue Ortsbürgermeister Jan Lichtenthäler von seiner Amtsvorgängerin Christa Hentschel-Verfürth die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in sein Amt als Ortsbürgermeister von Ersfeld eingeführt. Des Weiteren wurden in der Sitzung vom 23. September 2024 vom Ortsgemeinderat Mario Merk als Erster Beigeordneter und Veit Uellenberg als Beigeordneter gewählt. Mario Merk wurde vereidigt und von Ortsbürgermeister Lichtenthäler in sein Amt eingeführt. Der Ortsgemeinderat beschloss, keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden.

Foto: Von links: Beigeordneter Veit Uellenberg, Ortsbürgermeister Jan Lichtenthäler und Erster Beigeordneter Mario Merk. Foto: VG AKFL