Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

EICHEN – Ortsbürgermeister Dennis Kolb in seinem Amt als Ortsbürgermeister bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Dennis Kolb, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Ersten Beigeordneten Hans Gerd Schmidt die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Ferner wurden vom Ortsgemeinderat Michael Schäfer als Erster Beigeordneter und Werner Uttard als Beigeordneter gewählt. Beide wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Dennis Kolb in ihr Amt eingeführt. Der Vorsitzende dankte den ausscheidenden Ratsmitgliedern für die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in den Dienst der Ortsgemeinde gestellt zu haben. Insbesondere dankte er den beiden Beigeordneten für deren Unterstützung in den letzten Jahren. Durch den Vorsitzenden wurde ein Abschiedsgeschenk überreicht. Der Termin für die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates wurde für den 08. Oktober 2024, 19:00 Uhr, festgelegt.

Foto: Von links: Erster Beigeordneter Michael Schäfer, Ortsbürgermeister Dennis Kolb und Beigeordneter Werner Uttard. Foto: VG AKFL