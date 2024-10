Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

EICHELHARDT – Ortsbürgermeister Rainer Zeuner in seinem Amt als Ortsbürgermeister bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Rainer Zeuner, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, vom Ersten Beigeordneten Michael Lang die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Michael Lang als Erster Beigeordneter und Christian (in Abwesenheit) als Beigeordneter gewählt. Weiterhin beschloss der Ortsgemeinderat, auch in der zukünftigen Legislaturperiode einen Bauausschuss und einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt dankte Ortsbürgermeister Zeuner den ausscheidenden Ratsmitgliedern für die bisherige geleistete Arbeit im Ortsgemeinderat.

Foto: Von links: Ortsbürgermeister Rainer Zeuner, Erster Beigeordneter Michael Lang, Ratsmitglieder Nico Reim, Anja Schlaug-Geyer, Christian Schneider, Christopher Funk, Markus Horn, Markus Kober, Stephan Niedermayer, Jürgen Hassel, Björn Schumacher, Ralf Schumacher. Foto: VG AKFL