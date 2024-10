Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Vortragsreihe baupraxis im Wintersemester 2024/2025 an der Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz lädt herzlich zur Vortragsreihe baupraxis im Wintersemester 2024/2025 ein. Sie bietet spannende Einblicke in aktuelle Bauprojekte und zukunftsweisende Technologien. Die Vortragsreihe beginnt am 8. Oktober 2024 mit dem Thema „B 42 – Instandsetzung und Ertüchtigung der Lahnbrücke in Lahnstein“. Referent ist Maximilian Duhr, stellvertretender Dienststellenleiter beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, der über die Herausforderungen und Lösungen bei diesem bedeutenden Infrastrukturprojekt berichten wird.

Im weiteren Verlauf des Wintersemesters erwarten die Teilnehmenden Vorträge zu folgenden Themen:

Ersatzneubau der Süderelbbrücke in Hamburg

3D-Gebäudedruck – Die Baustelle der Zukunft

Technische Herausforderungen eines Regalherstellers – Vom Kellerregal bis zur hochtechnologischen Anwendung

Zeitenwende – Mehrgeschossiger Holzbau

Bau eines Medienkanals im Vortrieb – Der hessische BIM-Leuchtturm in der Infrastrukturplanung

Alle Vorträge werden hybrid angeboten: Interessierte können entweder in Präsenz an der Hochschule Koblenz teilnehmen oder die Veranstaltung online über Zoom verfolgen.

Für Ingenieurinnen und Ingenieure bietet die Vortragsreihe einen zusätzlichen Anreiz: Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz erkennt jeden Vortrag mit einem Fortbildungspunkt an.

Die baupraxis-Reihe wird in Kooperation mit mehreren Fachverbänden organisiert, die maßgeblich zur Qualität und Vielfalt des Programms beitragen. Der Dank der Hochschule Koblenz gilt den Partnern: Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. Bezirksgruppe Koblenz (BDB), Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. (BWK), Verein Deutscher Ingenieure Mittelrheinischer Bezirksverein e.V. (VDI), Bezirksgruppe Koblenz der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI) sowie der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz (ING-RLP).

Der Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe, der die Vortragsreihe konzipiert hat, freut sich auf zahlreiche Teilnehmende und anregende Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen in der Baupraxis.

Weitere Informationen zur Anmeldung und den einzelnen Vorträgen unter (https://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/veranstaltungen/_e/show/vortragsreihe-baupraxis-hybride-veranstaltung-5/_d/9011). Interessierte können sich bei Claudia Meseck (meseck@hs-koblenz.de) anmelden.