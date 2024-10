Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

REGION – Preisträger des Konrad-Adenauer-Schülerpreises 2024 – Die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus hatte 2024 zum 14. Mal den Konrad-Adenauer-Schülerpreis ausgeschrieben. Bewerben konnten sich Schülerinnen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe Q1 eines Gymnasiums oder 12 einer Gesamtschule des Rhein-Sieg-Kreises oder in den Städten Köln, Bonn, Remagen, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Linz ihre Facharbeit über Konrad Adenauer (1876–1967) oder die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Politik, Gesellschaft, Kultur) in der Ära Adenauer (1949–1963) geschrieben haben. Gespendet wurde der Schülerpreis wie in den Vorjahren vom Lions-Club Rhein-Wied. Er soll die Beschäftigung mit Leben und Wirken des ersten Bundeskanzlers anregen und fördern.

Am Dienstag, 01. Oktober wurden im Adenauerhaus die drei besten eingesandten Arbeiten mit Geldpreisen von 250, 150 und 100 Euro prämiert. Maßgebliche Kriterien der Jury waren gedankliche Durchdringung des Themas, klare Strukturierung der Arbeit, Umfang und Qualität der Recherche, sprachliche Darstellung und formaler Eindruck. Hier die diesjährigen Bestplatzierten:

Den 3. Preis, dotiert mit 100 EUR, erhielt Jamila al Garrafi aus Altenkirchen vom Bodelschwingh-Gymnasium Herchen, Windeck, mit dem Titel „Das Frauenbild in den 50er Jahren – Wie Zeitzeuginnen diese Zeit wahrnehmen“. Jamila al Garrafi hat für ihre Arbeit Zeitzeugeninterviews durchgeführt: Sie stellt der Sekundärliteratur zum Frauenbild der 50er Jahre die individuelle Wahrnehmung von Zeitzeuginnen gegenüber. Mit Interesse und Gespür nähert sie sich den Protagonistinnen und vermittelt dabei spannende persönliche Eindrücke.

Den 2. Preis in Höhe von 150 EUR bekam Jan Lindenlaub aus Bonn von der Integrierten Gesamtschule, Bonn-Beuel, verliehen. Der Titel seiner Arbeit lautete: „Die Moskaureise von Konrad Adenauer 1955 – ein Widerspruch zur Westintegration?“ Dieses klassische Thema zu Adenauer hat Jan Lindenlaub sehr gut durchdrungen. Er hat für seine Recherchen umfänglich die Sekundärliteratur gewälzt und sehr viele gute, sprechende Quellen ausgewählt, die die aufwühlenden Tage in Moskau plastisch illustrieren. Dabei liefert er eine punktgenaue Analyse dieses historischen Ereignisses.

Den 1. Preis im Wert von 250 EUR hat schließlich Nikolas Große aus Bad Honnef vom Siebengebirgsgymnasium, Bad Honnef, bekommen für seine Arbeit „Die von Bundeskanzler Konrad Adenauer beauftragten Geheimdienstermittlungen gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Willy Brandt und die Sicht der CDU und SPD auf dieses Vorgehen“. Aktueller kann eine Fragestellung nicht sein als die von Nikolas Große. Er hat sich dabei der neuesten Forschungsliteratur und der Zeitungslektüre bedient und eine strukturell wie formal sehr überzeugende Arbeit abgeliefert. Die Zitate der sprachlich sehr gelungenen Arbeit sind treffend gewählt.

Nach der Begrüßung und Erläuterungen zum Wettbewerb durch die Geschäftsführerin Dr. Sabine Schößler hat Museumspädagogin Claudia Waibel anschließend kurz die Bewertungskriterien und die Arbeiten vorgestellt. Vorstandsmitglied und Kanzlerenkel Konrad Adenauer übergab daraufhin die Preise im Beisein der Familien und betreuenden Lehrerinnen und Lehrer sowie des Lions-Clubs Rhein-Wied, vertreten durch Eberhard Mandel (Vorsitzender Fördervereins) sowie Dr. Wolfgang Honert und Erwin Rüddel, MdB. Abschließend haben die Preisträgerinnen und Preisträger kurz ihre Arbeiten erläutert.

Auch im kommenden Jahr wird wieder ein Konrad-Adenauer-Schülerpreis ausgelobt werden. Hier freut sich die Stiftung wieder auf viele interessante Einsendungen. Foto: Lions Club